Fórmula 1: Ferrari sorprende a todos por la nueva función de su alerón trasero

Suscríbete a nuestros canales

La escudería Ferrari sorprendió a todos en el penúltimo día de la tercera semana de pretemporada de la Fórmula 1 que se realiza en el circuito Internacional de Baréin. El equipo itaialiano para este jueves 19 de febrero develó un alerón trasero con una nueva forma de abrir el DRS, el cual, ha dejado a muchos con más dudas que respuetas sobre su viabilidad.

Recordemos que en estos ensayos ls equipos realmente prueban muechas piezas y tienen a no mostrar el verdadero desempeño de cada uno. Aunque esta prueba de Ferrari sin duda alguna es una prueba que el equipo encontró una brecha para mejorar de cara a la primera carrera de la temporada que será en Australia el día 8 de marzo.

Durantes las tres semanas, Ferrari usó un diseño parecido al resto de los equipos. Los dos planos superiores del alerón traseros abrían con la curvatura del ala hacia arriba. Pero este jueves, elaerón hazio un movimiento giratorio de 180 grados para dejar la curvatura del ala hacia abajo muy parecido a la posición que usan los aviones. Esto generó una avertura más grande para que fluya el aire con mayor velocidad hacia la parte baja del carro.

En dearrollo