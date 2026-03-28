Fórmula 1: Kimi Antonelli sigue los pasos de esta leyenda

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Kimi Antonelli es de los pilotos más prometedores de la Fórmula 1. En GP de China demostró que no está de paso en la competición y que aspira a lo más alto. Sin embargo, lo que mostró en el Gran Premio de Japón lo une a una de las grandes leyendas de la competición.

Antonelli tiene una serie de asombrosas estadísticas que lo vinculan directamente con el legado histórico de Ayrton Senna. Ya durante su temporada de debut en la F1, el italiano emuló registros del brasileño, pero pasó desapercibido por ser un simple registro.

Sin embargo, lo que Kimi ha mostrado en 2026, lo une directamente con Senna en muchos niveles:

3 podios en su temporada de debut

Primera victoria + pole en la segunda carrera de su segundo año

El número 12 en el coche al lograr su primera victoria

Segunda pole en el gran premio justo después de su primer triunfo

Parecen simples coincidencias y puede que sea así, pero el talento del italiano ha mostrado que puede tener una carrera impresionante. Antonelli como Senna van al límite y exprimen el auto en cada sector de la pista. En el Circuito de Suzuka mostró sus dotes élite de conducción.

Kimi Antonelli Poleman en Japón con opciones reales de victoria

Kimi Antonelli logró la Pole Position en el Gran Premio de Japón con 1:28.778. Un tiempo brutal en el Circuito de Suzuka que es bastante técnico con curvas de velocidad media y alta. Sin embargo, con la gestión de la batería no se toma a fonda para intentar cargar la misma.

Tomando en cuenta que en Suzuka es difícil adelantar, el piloto italiano de Mercedes tiene opciones de ganar. Antonelli cuenta con el ritmo, el motor y un plan de trabajo que implicará que Ferrari no estén delante en la primera curva. Esto lo llevará a gestionar la carrera para ganar.

En Japón, quedar en tráfico penaliza mucho los neumáticos y el tiempo de vuelta. Será clave, estar delante en la primera curva, tener aire limpio, gestionar la batería con relativa tranquilidad y hacer tiempos rápidos para despegarse lograr la segunda victoria de la temporada.

Así se largará el top 10 en el Gran Premio de Japón 2026