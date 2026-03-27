Fórmula 1: Max Verstappen persigue este récord de triunfos en el GP de Japón

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato del Mundo de Automovilismo de Fórmula 1 mantiene su recorrido por tierras asiáticas; este fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario, donde Max Verstappen podría igualar dos récords históricos en esta carrera.

Récord que podría igualar Verstappen

El piloto del equipo Red Bull Racing fue el último ganador del Gran Premio de Japón; con ese resultado, llegó a cuatro victorias en este país, todas seguidas desde 2022 a 2025. Ahora Verstappen persigue la hazaña de Ayrton Senna y Lewis Hamilton, quienes son los únicos en la historia que han logrado ganar cinco veces seguidas una misma carrera.

Senna fue el primero en la historia de la Fórmula 1 en ganar cinco carreras de un mismo Gran Premio; el brasileño lo hizo en el GP de Mónaco entre 1989 y 1993. Mientras que Hamilton fue el segundo en emular esta gesta con sus laureles en España entre 2017 y 2021.

Asimismo, Verstappen también podría igualar el récord de Michael Schumacher de cinco pole positions seguidas; el “Kaiser” alemán logró la racha entre las temporadas de 1998 a 2002.

Cómo llega Verstappen a Japón

La temporada 2026 con la nueva generación de motores más eléctricos no le ha caído nada bien a Max Verstappen, ya que la unidad de potencia que diseñó Red Bull Racing en conjunto con Ford ha tenido fallas a la hora de liberar la energía que le permita batallar las posiciones de privilegio.

En lo que va de temporada, el neerlandés logró un sexto lugar en Australia, donde sumó los únicos ocho puntos de la campaña, ya que se retiró de la carrera sprint y del Gran Premio en China.

Para esta carrera, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) les permitió a los equipos reducir la recarga del motor de 9 a 8 megajulios, debido a que el circuito de Suzuka es un trazado de muchas curvas rápidas y que tiene pocos puntos de frenada fuerte.

Este cambio solo será para la pole position y podría favorecer el ritmo de Max Verstappen y su Red Bull Racing, ya que justamente la batería del RB22 es la que está fallando a la hora de hacer el denominado clipping.

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Venezuela podrán ver la pole position a partir de las 2:00 am de este sábado 28 de marzo, mientras que el Gran Premio de Japón está pautado para que comience a la 1:00 am de este domingo 29 del mes en curso.