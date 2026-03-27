GP de Japón: Lewis Hamilton sorprende a todos con su Ferrari F40

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El ambiente del Gran Premio de Japón ha hecho que Lewis Hamilton se mantenga activo en sus redes sociales, una vez más esta semana, el piloto de la escudería Ferrari se hizo viral en las redes sociales cuando llegó al evento Daikoku Parking Area de la región de Yokohama, epicentro de la cultura automotriz nipona, con el icónico Ferrari F40.

Hamilton este fin de semana competirá en la tercera fecha del Mundial de Fórmula 1, el piloto británico viene de lograr el podio 203 en su carrera en la máxima categoría del automovilismo, que además es la plus marca en este renglón. Asimismo, fue el primer podio que logra con Ferrari y el primero de la temporada 2026.

El F40 una joya de la corona de Ferrari

Este carro es una pieza de colección cuyo valor de mercado ronda los 5.3 millones de dólares (unas 4 millones de libras), se robó el protagonismo entre los deportivos japoneses que habitualmente se reúnen en este recinto.

Hamilton en otras ocasiones que rodó al Ferrari F40 lo describió como una "verdadera obra de arte". Además, es el mismo que se usó para su presentación oficial con la escudería italiana. Este carro salió a finales de la década de los 80 y fue el último que diseño el fundador de la marca Enzo Ferrari.

Inmersión cultural y preparación deportiva

Más allá de los motores, el británico ha aprovechado su estancia en el país asiático para sumergirse en las tradiciones locales. Se le ha visto practicando con la katana samurái y recorriendo las calles de Tokio en compañía de Kim Kardashian, actual pareja, y tres de sus hijos.