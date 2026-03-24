Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan de una escapada a Japón

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria Kim Kardashian y el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton han sido captados en una salida familiar junto a los tres hijos de la socialité en Tokio, Japón.

Según fuentes cercanas a la pareja, este viaje forma parte de unas “vacaciones familiares”, y demuestra cómo el cinco veces campeón se ha integrado a la familia Kardashian al interactuar con los pequeños.

Las imágenes se han viralizado días previos al Gran Premio de Japón hacen ver la unión familiar que existe entre Kim, sus hijos Saint, Chicago, Psalm y Lewis.

En redes sociales, incluso circula una imagen en la que se ve al piloto británico en una tienda junto a Saint West, una escena que refuerza su integración en la dinámica.

Una relación fortalecida por la química

Un informante de People ha revelado que el Lewis Hamilton y Kim Kardashian están enamorados, viviendo cada etapa de su romance que se ha fortalecido por la conexión que tienen.

“Es simplemente un chico tranquilo con gran energía. A su familia le gusta y Kim está muy interesada en él. Es más que una conexión casual. Se necesita mucho para captar el interés de Kim y definitivamente él lo ha logrado”, comentó la fuente.

Por otro lado, Us Weekly reportó que “Lewis está completamente enamorado y quienes lo rodean creen que finalmente ha encontrado a su pareja ideal”.

Una amistad que se convirtió en amor

Durante mucho tiempo ambos conservaron una amistad que se transformó en amor tras varias apariciones públicas. Los tortolitos fueron vistos en el Super Bowl 2026 en un palco privado, donde se plantaron un beso.

A esto se suma unas escapadas románticas a París y Reino Unido, con una estadía inolvidable en el hotel Estelle Manor.