"De vuelta en el dojo": ¿Lewis Hamilton entrana para ser samurai?

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Lewis Hamilton este miércoles 25 de marzo apareció en redes sociales como un legendario "samurai", el piloto del equipo Ferrari en los días previos al Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tomó lecciones en dojo en la ciudad de Tokio con la intención de imitar algunas de las ecenas de la emblemática película de Kill Bill.

El siete veces camepon del mundo de Fórmula 1 realizó una lección con el artista samurai, Tetsuro Shimaguchi, quien coreografió todas las escenas de lucha con espadas en Kill Bill. "Una de mis películas favoritas de todos los tiempos", dijo Hamilton que publicó varias fotos de él acompañdas con un video donde realizó cada moviento de una de las escenas de la película.

Además, el piloto de Fórmula 1 señaló que la lección que realizó el día de ayer, lo hizo recordar cuando era niño y practicaba cárate. "Empecé a tomar clases para ayudarme a lidiar con los acosadores en la escuela. Hizo más que enseñarme a defenderme, me inculcó disciplina, respeto y humildad. Tomé clases todas las semanas durante siete años y cada clase comenzaba con nosotros arrodillándonos e inclinándonos ante nuestro sensei. Hice lo mismo ayer para comenzar mi lección con Tetsuro", comentó.



"Es increíble en la vida cuando tienes estos momentos de cierre de ciclo. No entendía por qué teníamos que inclinarnos cuando era más joven, pero a medida que he crecido y he aprendido a respetar la tradición, he llegado a apreciar la belleza del gesto. Gracias, Sensei, y gracias Tokio por la belleza, la cultura y la cálida bienvenida", comentó Lewis.

El pasado fin de semana, Hamilton se vio en un paseo familiar junto con la empresaria Kim Kardashian, quien al parecer es su novia. Aunque ninguno de los dos han confirmado la relación, ambos ya se han dejado ver e incluso dándose un beso en eventos deportivos importantes.

Hora del GP de Japón

Hamilton este fin de semana correrá el Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario mundial de Fórmula 1, el piloto británico buscará estirar su buena racha en tierras asiáticas, ya que viene de lograr su primer podio con la esucería y de la temporada en China. La carrera está pautada para que comience a la 1:00 am (hora de Venezuela) el domingo 29 de marzo.