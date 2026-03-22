Max Verstappen en una pesadilla: Descalificado de Nurburgring

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La euforia por la exhibición de Max Verstappen en el "Infierno Verde" ha durado poco. Apenas unas horas después de que el neerlandés asombrara al mundo del automovilismo con una pole position estratosférica en la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS2), los comisarios técnicos han anunciado su descalificación oficial de la sesión clasificatoria.

Lo que parecía una jornada histórica para el equipo Verstappen Racing se ha transformado en un revés reglamentario que obligará al tricampeón de Fórmula 1 a cambiar drásticamente su estrategia para la carrera del domingo.

Un error técnico en el pesaje

El motivo de la sanción, según el informe oficial de la dirección de carrera, reside en una irregularidad en el peso mínimo reglamentario del Mercedes-AMG GT3 EVO. Tras las verificaciones técnicas posteriores a la sesión, se determinó que el monoplaza #3 no cumplía con los estándares exigidos por la normativa de la categoría SP9, lo que conlleva de forma automática la anulación de todos los tiempos registrados.

Este error administrativo echa por tierra el impresionante crono de 7:51.751 que Verstappen había marcado, el cual le situaba a solo dos segundos del récord absoluto del trazado y le otorgaba la posición de privilegio en la parrilla.

De la gloria al fondo de la parrilla

La descalificación implica que el equipo conformado por Verstappen, el español Dani Juncadella y Jules Gounon perderá su lugar en la primera fila. Ahora, el trío de pilotos deberá afrontar el desafío de remontar desde la última posición de su categoría, lo que añade un componente de épica a su participación en el 58º ADAC Barbarossapreis.

Pese al castigo, el ritmo mostrado por Verstappen durante el sábado deja claro que el Mercedes-AMG es el coche más rápido en pista. La atención ahora se centra en ver cómo gestionará el equipo el tráfico y las paradas en boxes —punto en el que Max quería poner especial énfasis— partiendo desde el fondo del pelotón en uno de los circuitos más estrechos y peligrosos del mundo.