Max Verstappen no cree en nada y hace la pole position en el Nordschleife

Suscríbete a nuestros canales

Max Verstappen continúa demostrando que su talento no tiene fronteras al imponerse este sábado 21 de marzo la pole position histórica para la segunda cita del campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2) que se realiza en el emblemático circuito de Nürburgring-Nordschleife, mejor conocido como el "Infierno verde".

Recordemos que Verstappen desde el año pasado participa en este serial porque quiere competir en las 24 horas Nürburgring y aprovechó la semana de descanso de la Fórmula 1 para correr en esta categoría de autos de serie.

El holandés al mando de un Mercedes-AMG GT3 EVO del equipo Verstappen Racing y con los colores de Red Bull, detuvo el cronómetro en un impresionante 7:51.751, quedándose a tan solo dos segundos del récord absoluto de la categoría. Esta marca le permitió superar por casi dos segundos a su perseguidor más cercano, el Audi de Christopher Haase

Clasificación top 10 de la NLS2

Posición Equipo Pilotos Tiempo 1 Winward-Mercedes #3 Verstappen / Juncadella / Gounon 7:51.751 2 Scherer-Phx-Audi #16 Haase / Hantke +1.974 3 Rowe-BMW #98 Farfus / Marciello / van der Linde +2.855 4 Walkenhorst-Aston-Martin #34 Krognes / Drudi +3.503 5 Winward-Mercedes #80 Schiller / Martin +3.914 6 KCMG-Mercedes #47 Fukuzumi / Krohn / Pittard / Tsuboi +4.070 7 Rowe-BMW #99 Harper / Pepper +4.905 8 Kondo-Ferrari #45 Perel / Vermeulen / Neubauer +5.061 9 HRT-Ford #65 Haupt / Schumacher / Stippler +5.664 10 Falken-Porsche #44 Muller / Heinemann +5.770

Precisión quirúrgica en medio del caos

La sesión de clasificación no estuvo exenta de dificultades. Las constantes interrupciones por accidentes y las zonas de velocidad controlada (Code 60) hicieron que encontrar una vuelta limpia fuera una misión casi imposible. Sin embargo, Verstappen aprovechó una ventana de pista despejada para desplegar todo su potencial en los más de 24 kilómetros del trazado.

Incluso con una última vuelta lanzada que prometía bajar aún más el tiempo, una nueva bandera amarilla obligó al piloto a levantar el pie, dejando la sensación de que el coche aún tenía margen para establecer un récord imbatible.

Enfoque en la carrera y aprendizaje de equipo

Pese al éxito individual, Verstappen mantiene una mentalidad pragmática, ya que el piloto destacó que, más allá de la velocidad pura, su objetivo principal en esta incursión en la resistencia es perfeccionar los procedimientos que no existen en la F1.

"Para mí, hoy lo más importante es practicar las paradas en boxes. Me falta rutina en los cambios de piloto y necesito ganar experiencia en estos procedimientos de equipo", señaló Max tras bajarse del coche.

Verstappen compartirá el volante con el español Dani Juncadella y el francés Jules Gounon. El trío partirá desde la posición de privilegio en el 58º ADAC Barbarossapreis, con la misión de transformar esta velocidad en una victoria de prestigio en el circuito más exigente del mundo.