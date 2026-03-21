Max Verstappen impuso ley de Fórmula 1 en la Nurburgring Langstrecken-Serie

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Max Verstappen impuso un ritmo demoledor en el imponente Nordschleife durante la segunda carrera del campeonato Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS2), que se disputó este sábado 21 de marzo. El neerlandés le sacó más de un minuto de diferencia a su más cercano perseguidor.

Verstappen, que salió desde la pole position y que se quedó a dos segundos del récord de la categoría en el "Infierno Verde", como es apodado el trazado alemán, empezó a dominar la carrera de cuatro horas de duración en el trazado de Nordschleife. Solo en las primeras dos paradas de pits fue que el equipo del neerlandés, junto con el español Dani Juncadella y el francés Jules Gounon, perdió la primera posición.

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Esta sería la segunda victoria del también campeón del mundo de la Fórmula 1 en esta categoría, ya que el año pasado participó en dos eventos donde logró la licencia para correr en este campeonato. Para esta temporada, Verstappen ya acomodó su calendario para correr las 24 horas de Nürburgring entre el 14 y el 17 de mayo, una meta que se propuso el piloto del equipo Red Bull Racing de F1 desde hace tiempo.

La próxima carrera de la categoría NLS2 se realizará el 11 de abril en el circuito de Gran Premio del Nurburgring, evento donde también podría correr Verstappen, ya que la Fórmula 1 canceló el GP de Baréin previsto para esa fecha debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Cómo le ha ido a Verstappen en 2026 en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido un desastre para Verstappen, ya que su RB22 ha sido una total decepción. Aunque el motor Powertrain de Red Bull Racing y Ford ha respondido en potencia, el desarrollo del carro aún está lejos de Mercedes, Ferrari y McLaren, al menos en las primeras dos carreras.

El holandés en sesiones de clasificación está a más de un segundo de la cima de la tabla de tiempos. Mientras que en carrera el ritmo es pésimo, en el Gran Premio de Australia, en el sexto lugar, y en la segunda fecha del año, en China, no terminó la carrera. En ambos GPs, Verstappen y su compañero Isack Hadjar tuvieron problemas con el embrague y el turbo del motor.

EL próximo compromiso del cuatro veces campeón del mundo será en el circuito de Suzuka para el Gran Premio de Japón pautado para el domingo 29 de marzo.