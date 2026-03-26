Todo listo para el Campeonato Venezolano de Automovilismo 2026

Suscríbete a nuestros canales

El automovilismo nacional tendrá una nueva vitrina disponible en los circuitos criollos y es que a partir del 19 de abril se dará inicio al Campeonato Venezolano de la especialidad en donde se estarán enfrentando más de una decena de pilotos profesional y otros de nivel amateur.

La coordinadora de la organización, Gabriela Acosta, en conjunto con el subcampeón de la categoría amateur en el año 2025, Andrés Millán, se dieron cita en exclusiva para las diversas plataformas del Bloque DEARMAS, ampliando los detalles del evento que comenzará en el asfalto del Autódromo Internacional de Turagua, Pancho Pepe Cróquer.

Las categorías de Civic Pro y Civic Pro Am, serán las protagonistas de las cinco válidas del campeonato que se extenderán hasta el mes de noviembre, recorriendo varias ciudades del país, contando con pilotos de talla internacional y otros que con poca experiencia, han demostrado sus dotes al volante para exhibir una gran calidad en la disciplina a motor.

Calidad garantizada

El campeonato arranca el domingo 19 el próximo mes, luego seguirá en Ciudad Guayana (estado Bolívar) el 30 de mayo, mientras que el 19 de julio se darán cita los mejores pilotos del país en la tercera válida en un autódromo aún por definir, igualmente se vivirá la cuarta fecha en septiembre, cerrando el 15 de noviembre en el circuito donde todo comenzará.

"El aspecto técnico es bien completo de los diferentes equipos que se darán cita en el Campeonato, es bien estricto, se debe contar con preparadores y con un equipo mecánico que te respalde, con jefes pits, alineador, programador..." sostuvo Acosta, destacando que en la primera valida también estarán disputándose carreras en Quick en categorías de expertos, novatos y femenino, además de otra con vehículos de Fórmula 1600.

En la categoría Civic ya se tienen confirmados 12 profesionales del volante y se espera reunir más de 30 pilotos entre todas las categorías, todos bajo la certificación del Touring del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

Experiencia al volante

El show está garantizado al contar en el certamen con diversos protagonistas de los deportes a motor y que han levantado el tricolor nacional fuera de nuestras fronteras. "Tenemos varios pilotos de categoría internacional como lo es Gaetano Ardagna y Giancarlo "Gato" Serenelli, también contamos con personas que vienen del karting, destacando la inclusión del campeonato".

"Los invitamos al circuito en Turágua para el 19 de abril en la primera válida del Campeonato Venezolano de Automovilismo con tres categorías activas, las entradas están a la venta en Ticketplay y a través de nuestras redes @Cvautomovilismo @CVX.tv".