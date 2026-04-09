MLB: Ildemaro Vargas extiende su racha de hits para firmar su mejor arranque de temporada

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Ildemaro Vargas encendió su regadera este miércoles y fue uno de los bateadores claves de los D-backs de Arizona en la victoria 7 a 2 sobre los Mets de Nueva York, en el Citi Field. En esta ocasión ligó de 5-3 con dos carreras anotadas para extender su gran presente con el madero.

Ildemaro, sobre los .500

El grandeliga venezolano está aprovechando al máximo las oportunidades que le brinda el manager Torey Lovullo, a sabiendas que varios infielders del equipo se encuentran en la lista de lesionados.

Su primer aporte de la tarde llegó en la segunda entrada luego de abrir con un sencillo. Minutos más tarde, Ketel Marte pegó un hit con la casa llena para remolcarlo.

Ya en el octavo, Ildemaro Vargas se estacionó nuevamente en la inicial gracias a otro hit, con la diferencia esta vez que su compatriota Jorge Barrosa fue el encargado de llevarlo hasta el home con un doble.

De esta manera, el también capitán de los Cardenales de Lara encadena una seguidilla de seis juegos con al menos un inatrapable, superando ampliamente su marca anterior de tres encuentros en el arranque de la campaña 2024.

Números de Ildemaro Vargas en la temporada 2026 de la MLB

6 juegos

20 turnos al bate

10 hits

1 doble

1 triple

1 jonrón

4 carreras impulsadas

4 carreras anotadas

1 base por bolas

1 ponche

.500 AVG

.524 OBP

.800 SLG

1.324 OPS

Mención aparte para José Fernández, que duplicó en cuatro visitas al plato con dos anotadas. Por su parte, Barrosa ligó de 3-1 con doble, dos remolcadas y una anotada. Finalmente, Gabriel Moreno se fue en blanco en cuatro turnos con una impulsada.