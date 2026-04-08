MLB: Miguel Rojas homenajea a su padre en el estadio donde ganó la Serie Mundial

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Varias horas después del lamentable fallecimiento de su padre, Miguel Rojas se uniformó y saltó al terreno de juego del Rogers Centre para el tercer careo de la serie entre Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto, demostrando así que a pesar de las malas noticias y situaciones que da la vida siempre hay que seguir adelante con la frente en alto.

Un homenaje en un lugar especial

Allí, en su primer turno al bate, el oriundo de Los Teques falló con una línea de out al jardín central para entregar el segundo out del tercer inning, no sin antes haber recibido algunas palabras de condolencia por parte del receptor de Toronto, Tyler Heineman.

Cabe mencionar que durante la previa del compromiso, las cámaras de MLB captaron algunos momentos especiales, como Miguel Rojas en cuclillas en el terreno de juego y persignándose, el abrazo fraternal de él con varios de sus compañeros de equipo, así como un pequeño gesto de Shohei Ohtani con las iniciales MR en su gorra.

Recordemos que Miggy Ro fue uno de los héroes del séptimo juego de la Serie Mundial en el Rogers Centre, donde disparó un jonrón para forzar entradas extras y protagonizó un par de jugadas claves en defensa.