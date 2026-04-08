MLB: Antonio Senzatela brilla en nuevo rol con Colorado Rockies

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Colorado Rockies está dando la sorpresa en este inicio de temporada de las Grandes Ligas, tras vencer en los primeros compromisos a Houston Astros desde el Coors Field. El equipo ha hecho respetar su localía venciendo en dos de tres encuentros a los siderales y con protaognismo venezolano.

Los rocosos dejaron en solo una carrera a la temida toletería tejana, donde Antonio Senzatela fue el encargado de sellar el triunfo con una presentación notable en los innings finales, apuntándose su primer salvamento en su carrera en Las Mayores.

Después de terminar como uno de los peores abridores en la pasada campaña de MLB, el lanzador experimentado ha encontrado el éxito en el morrito como relevista largo de la franquicia de la Liga Nacional. En la jornada de este martes por la noche, el diestro no le dio oportunidades a la ofensiva de Houston laborando por espacio de dos entradas y dos tercios inmaculados y tres ponches para acreditarse el candado en el compromiso.

Antonio Senzatela intraficable como relevista

Con su desempeño contra los Astros en la cartelera de este martes, el nativo de Valencia atraviesa por un inicio sorprendente en el morrito, donde ha deslumbrado a propios y extraños con su espectacular dominio con los Rockies.

Aunque todavía no cosecha su primera victoria en la vigente campaña de MLB, el derecho se ha lucido en sus labores con una efectividad inmaculada de 0.00, 0.41 de WHIP, un juego salvado y nueve ponches propinados en 7.1 entradas lanzados.