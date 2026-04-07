MLB: José Altuve y Yordan Álvarez dan la cara por la ofensiva de los Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

El poder ofensivo de los Houston Astros vuelve a tomar protagonismo en la temporada gracias a una dupla que responde en momentos clave: José Altuve y Yordan Álvarez. En los últimos siete juegos, ambos han mostrado una sincronía ofensiva que no solo levanta al equipo, sino que también manda un mensaje claro al resto de la liga.

Altuve, con su experiencia y agresividad en el plato, ha sido el motor inicial. Su capacidad para embasarse y generar carreras ha permitido que la ofensiva fluya con naturalidad, convirtiéndose en una pieza clave en este tramo reciente.

Yordan-Altuve MLB

La combinación entre ambos bateadores ha sido simplemente letal. En ese lapso de siete encuentros, Altuve acumuló 24 turnos, conectó 11 hits, anotó 10 carreras, disparó dos jonrones y remolcó cinco, además de negociar siete boletos. Su promedio de bateo se elevó a un impresionante .458, reflejo de su consistencia.

Por su parte, Álvarez ha sido el complemento perfecto con su poder. En 21 turnos, sumó ocho imparables, incluyendo tres cuadrangulares, impulsó ocho carreras y anotó siete. También recibió ocho boletos, lo que demuestra el respeto que le tienen los lanzadores rivales. Su promedio de .381 confirma que atraviesa un momento dulce.

Más allá de los números, lo que realmente destaca es la forma en que ambos se potencian. Cuando Altuve se embasa, Álvarez aparece para castigar; cuando el rival intenta evitar al cubano, el venezolano capitaliza. Es un ciclo ofensivo difícil de frenar.

Este rendimiento llega en un momento clave de la temporada, donde cada victoria cuenta y las ofensivas marcan la diferencia. La dupla Yordan-Altuve no solo produce, también contagia confianza al resto del lineup.

Si mantienen este ritmo, los Astros no solo seguirán escalando posiciones, sino que volverán a posicionarse como un contendiente serio. Porque cuando Altuve y Álvarez están encendidos, Houston se convierte en una amenaza real para cualquier rival.