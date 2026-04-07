MLB: Jackson Chourio alista su regreso con Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, se sometió a estudios de imagen para evaluar la evolución de la fractura en su mano izquierda. El cuerpo técnico estima que su regreso a las Grandes Ligas se produzca a finales de abril.

Actualización de la fractura

La organización de los Cerveceros de Milwaukee recibió este martes los resultados de las pruebas de seguimiento realizadas a Jackson Chourio. Estos exámenes son determinantes para establecer el cronograma definitivo de su retorno al terreno, tras haber iniciado la temporada en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en su mano izquierda.

El cuerpo médico del equipo buscaba confirmar la consolidación del hueso antes de autorizar el siguiente paso en su rehabilitación: el trabajo con el madero y la posterior asignación a ligas menores.

Un diagnóstico tardío tras el Clásico Mundial de Béisbol

El origen de la lesión se remonta al pasado 4 de marzo, durante un encuentro de exhibición entre los Nacionales de Washington y la selección de Venezuela. Chourio recibió un pelotazo directo en la mano; sin embargo, las pruebas iniciales no mostraron daños estructurales de gravedad en ese momento.

Bajo esa premisa, el joven de 22 años continuó su participación en el Clásico Mundial de Beisbol representando a su país. No fue sino hasta su regreso a Milwaukee, durante un turno al bate en el que intentó frenar un swing, cuando el jugador manifestó una molestia inusual. Tras una revisión exhaustiva, los especialistas detectaron la pequeña fractura que lo obligó a detener su actividad profesional justo el día inaugural.

Posible fecha de regreso

Aunque hay optimismo, los Cerveceros no planean apresurar su vuelta. Los reportes indican que, una vez reciba el alta médica total, Chourio deberá cumplir con una serie de juegos de rehabilitación en las sucursales de la organización.

Este periodo de preparación servirá para que el jugador recupere el ritmo de competencia y asegure que la zona afectada soporte el impacto constante del contacto con la pelota. Se espera que, de no mediar inconvenientes en esta fase de juegos reales, Chourio se reincorpore al lineup de Milwaukee en la última semana de abril.