Conozca al jinete más longevo que gana una carrera de Grado 1 en Estados Unidos

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El sábado 4 de abril el hipódromo de Santa Anita Park, en su penúltimo día de cierre del Classic Meet, presentó una cartelera en la que incluyó varias carreras de graded stakes. Entre ellas el Santa Anita Derby (G1) prueba clasificatoria al Kentucky Derby (G1) en la que So Happy con la monta de Mike Smith, dibujó una obra de arte, sobre la conducción del presentado por Mark Glatt.

Mike Smith como una “Uva”

Mike Smith, con la victoria en el Santa Anita Derby (G1) se convirtió en el jinete de mayor edad en ganar una carrera de Grado 1 en Estados Unidos. Smith, lo ganó con 60 años y 237 días.

Sin embargo, no lo convierte en el de mayor edad del mundo. Ese lugar le pertenece al brasileño Jorge Ricardo, que ganó el Grande Premio Ipiranga (G1) que se corre en el Jockey Club de São Paulo, con el ejemplar Opazo en 2024. Ricardo, contaba para ese entonces con 62 años y 343 días.

A nivel global, los jinetes más experimentados que triunfan en carreras de G1 en diversas áreas, son los siguientes:

Africa: Andrew Fortune (58 años y 266 días), 2026 Cape Town Met

Europe: Lester Piggott (57a, 311d), 1993 Moyglare Stud Stakes

Oceania: Grant Cooksley (57a, 265d), 2017 Tarzino Trophy

Asia: Norihiro Yokoyama (56a, 93d), 2024 Tokyo Yushun

Australia: Kevin Mitchell (56a, 13d), 1985 All Aged Stakes

Fuente: Wikipedia Media