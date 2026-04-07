D. Wayne Lukas será exaltado a la inmortalidad en el Arkansas Sports Hall of Fame

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Esta mañana se pudo conocer, a través de un comunicado de prensa del hipódromo de Arkansas, Oaklawn Park, que su presidente Louis A. Cella, y el fallecido entrenador miembro del Salón de la Fama, D. Wayne Lukas, serán homenajeados juntos con su inclusión en el Arkansas Sports Hall of Fame o Salón de la Fama del Deporte de Arkansas el 10 de abril.

Honor a quienes honores merecen

Una gran noticia trascendió durante la mañana de este martes la exaltación al templo de los inmortales de Arkansas, al entrenador D. Wayne Lukas, fallecido el año anterior. Lukas fue uno de los primeros entrenadores en dirigir una cuadra de carreras de alcance nacional en Oaklawn Park, y el hipódromo de Hot Springs se convirtió en el hogar invernal habitual de sus caballos que se preparaban para la Triple Corona.

De igual manera, el Presidente de Oaklawn, Louis A. Cella, recibirá el honor de su inclusión en la presente ceremonia. Oaklawn ha estado dirigido por la familia Cella durante más de un siglo, en la actualidad representando por la cuarta generación al frente. Desde que asumió la presidencia en 2017.

El Arkansas Sports Hall of Fame, fue fundado en 1958, que reconoce a los atletas, entrenadores y colaboradores que han tenido un impacto significativo en el deporte en el estado.