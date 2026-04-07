Juan Carlos Ávila pisa firme a un mes de finalizar el centenario meeting de Tampa Bay Downs

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Juan Carlos Ávila va rumbo a conseguir su primer título en Estados Unidos. A menos de un mes para culminar el meeting centenario de Tampa Bay Downs, Ávila mantiene una ventaja considerable con respecto a su más cercano perseguidor, el peruano Juan Arriagada.

Tampa Bay Downs presenta nuevo campeón

La primera jornada en el hipódromo de Tampa Bay Downs comienza este miércoles 8 de abril con una cartelera de nueve carreras, sin pruebas selectivas.

Ávila conquistó tres victorias la semana pasada, triunfos que lo ponen al tope con 37 victorias, sobre Juan Arragada, quien suma 29. Luego está Michael Simone con 26 y Gerald Bennett, 25.

En la segunda carrera del miércoles, Juan Carlos Ávila presenta al ejemplar Charlie’s Beauty, con la monta del líder Samuel Marín, quien ha llevado al triunfo a esta hija de Adios Charlie en sus dos últimas presentaciones. Este es su único compromiso de la semana entre miércoles y sábado.

Esta carrera se corre por un Starter Optional Claiming de $24,000 para ejemplares de tres y más años en una distancia de 1,100 metros. La hora de salida inicia a la 1:12 p. m. hora venezolana.

El entrenador venezolano tiene 25 victorias en la temporada y la 317 de su carrera, con una producción de casi 10 millones de dólares para sus conexiones.