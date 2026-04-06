¡Ya está! Ángel Castillo Jr. en un final de infarto gana como entrenador su primera carrera de la mano de su papá

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Maracaibo está de fiesta con el resultado de la cuarta carrera de este lunes en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, donde la yunta hijo-padre, Castillo, se combinó para ganar en sensacional demostración dentro de la programación de diez carreras.

Histórica victoria de Castillo Jr. con su padre

La cuarta carrera de la jornada se corrió por Claiming de $23,000 en distancia de 1,200 metros, en la cual se presentaron cinco yeguas maduras. Desde la partida Calisa con Mychael Sánchez, en la silla se colocó al frente para dominar el evento en 23.37; 47.35 y 1:00, perseguida durante los 1,150 metros iniciales por Allenhurst, montado por Castillo padre, y presentado por su hijo Castillo Jr.

Castillo (Padre) jamás huyó de la pelea y se mantuvo siempre a la caza de la punta, que a unos 25 metros para la meta perdió el peso, para que Allenhurst, en el último brinco, sorprendiera a la líder del cotejo, que cayó vencida en un final no apto para cardíacos, y paralizara el cronómetro en 1:13.18.

Para el joven Ángel Castillo Jr. sumó su primera victoria de por vida en Estados Unidos, en su tercera actuación, según Equibase.