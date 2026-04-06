¡Que molleja primo! Jockey zuliano alcanza esta cifra récord en su historial en Estados Unidos

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Si hablamos de grandes jinetes venezolanos, sin duda, Mychael Sánchez está en la lista de los más privilegiados con su gran capacidad profesional y habilidad que tiene sobre los finos de carreras. El jockey venezolano de 30 años, que ha dominado el circuito de Parx Racing, en Filadelfia, en los últimos años, continúa con su hegemonía todas las semanas.

Parx Racing: Dominio total en el circuito de Filadelfia

La jornada de este lunes 6 de abril, el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Filadelfia, presenta una cartelera de diez carreras sin pruebas selectivas. Mychel Sánchez, quien sigue como líder con 49 victorias, llegó para la jornada con ocho compromisos de monta.

En la carrera tercera reservada para un Claiming por $23,000 en distancia de 1,600 metros, Sánchez, encima del ejemplar Cynthia Gail, alcanza las 1,900 victorias de por vida en Estados Unidos. Este animal presentado por Michael Pino, agenció crono de 1:41.79. En la taquilla abonó $5.60 a ganador, $2.80 a placé y $2.10 a show.

Futuros compromisos

Mychel continúa con su trabajo en la presente jornada con estos ejemplares, donde puede extender el número de victorias:

4a. carrera: Calisa para Félix Flores-Coba

5a. carrera: Get Set para Scott Lke.

6a. carrera: New Commission para Michael Pino.

8a. carrera: Cruise MIssile para Robert Mosco.

9a. carrera: Love Me Not para Jamie Ness.

10a. carrera: Carbonite para Emmanuel Tzortzakis.

Para la jornada del martes, lleva dos montas. El miércoles tendrá seis compromisos. Luego se traslada el viernes y sábado para Laurel Park, donde tiene que guiar a ocho ejemplares entre ambos días.

Sánchez, desde el 2013, ha ganado 1.900 carreras y producción por encima de los 65 millones de dólares. Entre sus triunfos tiene 79 stakes, de los cuales tres han sido de grado. Este año, el joven jinete ha coleccionado 67 victorias.