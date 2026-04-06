Jinete ganador del premio Eclipse Awards como campeón aprendiz alcanza las 3 mil victorias

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Lograr 3 mil victorias en las carreras de pura sangre en Estados Unidos es un hito sin precedentes. Por lo general, la primera victoria es difícil para un jinete. Cuando se rompe el hielo, los éxitos empiezan a llegar uno tras otro. Tayler Baze se convierte en otro jinete afortunado tras alcanzar los tres mil triunfos.

Santa Anita otorgó el privilegio

La jornada del domingo durante el cierre de temporada del Classic Meet, en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, trajo consigo la marca histórica del jinete estadounidense Tayler Baze, quien, a sus 43 años de edad, alcanza la cifra histórica de tres mil victorias, con el ejemplar Gypsy Tears para Val Brinkerhoff en la novena carrera de la jornada.

Baze, originario de Seattle, Washington, proveniente de una familia ligada a las carreras de caballos, ya que sus padres y su tío, Gary Baze, eran jockeys. Su primo segundo es Russell Baze, jockey miembro del Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Estados Unidos y que posee el récord de más victorias en tierras norteñas.

Baze comenzó a montar a caballo en el sur de California en 1999 y obtuvo su primera victoria el 31 de octubre de ese mismo año. En 2000, consiguió 246 victorias y fue galardonado con el Premio Eclipse Awards al Jinete Aprendiz Destacado.

Carrera fructífera de puro talento 27 años

Tayler Baze, con una carrera profesional de 27 años, suma 3,030 segundos, 3,004 terceros y en 22,950 compromisos con una producción de $138,213,074 para sus conexiones. En la presente temporada suma 13 lauros.

Baze es ganador de 223 stakes, de los cuales 107 han sido en pruebas de graded stakes. Se ubica en el puesto 46 de todos los tiempos en dinero producido, y en el 116 por carreras ganadas. Por delante tiene a Orlando Mojica, que suma 3,046 victorias, y en el puesto 117 se encuentra Juan Hernández con 2,978 triunfos.