Cuatro entrenadores multados en la reunión 15 por el INH

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 5 de abril, la celebración de la reunión número 15 del primer meeting del presente año con una agenda de 13 carreras donde no se disputaron pruebas selectivas ni de grado y el juego del 5y6 nacional recaudó más de 450 millones de bolívares.

La Rinconada: Cuatro entrenadores multados por Silla Rodada

En la quinta competencia del programa dominical donde la victoria fue para el purasangre La Dama con la monta del jockey aprendiz Félix Márquez y presentada por Mauro Viera, la Junta de Comisarios dio a conocer que el entrenador José Sánchez era sancionado con una multa por presentar a su yegua Sicarigua con la Silla Rodada.

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar SICARIGUA Nº 02 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador JOSE SÁNCHEZ, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Seguidamente, en la sexta competencia dominical se presentó la victoria de Gemma Nascosta con la conducción de Robert Capriles y presentada por Deibis Guevara, en la misma, los comisarios de pistas dieron a conocer la siguiente información.

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar MISS DUCATI N° 03 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador RAMON GARCIA, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Por su parte, en las carreras válidas del 5y6 nacional, a la altura de la novena prueba, y segunda del 5y6 nacional la victoria fue para Supreme Legacy con José Alejandro Rivero en las riendas y Rubén Lanz como entrenador. En dicha prueba, La Junta de Comisarios emitió la siguiente información de la carrera.

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar CELESTIA N° 07 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador LUIS PERAZA, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Por último, en la décima carrera de la jornada dominical, se presentó la victoria del purasangre importado Magabure con Jaime Lugo Jr. en la silla y Fernando Parilli Jr. en el entrenamiento, en dicha prueba, El INH dio a conocer la siguiente sanción.

MULTA POR SILLA RODADA: Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar CONTRA TODO N° 05 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador YORVIS VILLAMIZAR, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras