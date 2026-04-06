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MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este domingo

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 10:21 pm

Marlins acabó con la racha de Yankees de Nueva York 

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Durante este domingo, 4 de abril, se disputó una nueva jornada de Las Mayores y por ende, es importante saber cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

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El resultado más llamativo de la fecha, se divisó en el Yankee Stadium, donde los Marlins de Miami acabaron con la racha de cuatro triunfos en fila de New York. No obstante, los "Mulos" siguen en la cima de su división.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Miami Marlins (6-3)
  2. Bravos de Atlanta (6-4)
  3. Mets de Nueva York (6-4).
  4. Phillies de Philadelphia (5-4)
  5. Nacionales de Washington (3-6)

División Central

  1. Cerveceros de Milwaukee (7-2)
  2. Rojos de Cincinnati (6-3)
  3. Pirates de Pittsburgh (6-3)
  4. Cardenales de San Luis (5-4)
  5. Cachorros de Chicago (4-5)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (7-2)
  2. Cascabeles de Arizona (5-5)
  3. Padres de San Diego (4-5)
  4. Gigantes de San Francisco (3-7)
  5. Rockies de Colorado (3-6).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (7-2)
  2. Azulejos de Toronto (4-5)
  3. Rays de Tampa Bay (4-5)
  4. Orioles de Baltimore (3-6)
  5. Medias Rojas de Boston (2-7).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (6-4)
  2. Reales de Kansas City (4-5)
  3. Tigres de Detroit (4-5)
  4. Medias Blancas de Chicago (4-5)
  5. Mellizos de Minnesota (3-6).

División Oeste:

  1. Astros de Houston (6-4)
  2. Angelinos de Anaheim (5-5)
  3. Rangers de Texas (4-5)
  4. .Marineros de Seattle (4-6)
  5. Atléticos de Oakland (3-6).

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