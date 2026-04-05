MLB: Shohei Ohtani alcanza marca histórica con cuadrangular

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El astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, volvió a acaparar los reflectores este domingo al registrar una jornada brillante en el Nationals Park. Ohtani no solo demostró su poder con el madero, sino que grabó su nombre junto al de una leyenda del calibre de Ichiro Suzuki al alcanzar una cifra que pocos han logrado en la historia de la MLB.

Un estacazo de 438 pies en la capital

Durante la parte alta de la tercera entrada, el bateador designado de los Dodgers castigó un lanzamiento del zurdo Foster Griffin. Con una velocidad de salida de 114.6 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 26 grados, la pelota viajó 438 pies hasta aterrizar en lo profundo del jardín central.

Shohei Ohtani terminó el encuentro de 4-2, acumulando dos carreras impulsadas y una anotada, en la victoria de los Dodgers 8 a 6 viniendo de atrás ante los Nacionales de Washington.

Tras la huella de Ichiro Suzuki

Lo más destacado de la jornada no fue solo el poder del jonrón, sino la consistencia del jugador nipón. Con su actuación ante los Nacionales, Ohtani extendió su racha de juegos consecutivos embasándose a 40, una seguidilla que comenzó en la temporada 2025 y se ha mantenido intacta en los primeros compromisos de este año.

Esta marca lo coloca en una posición privilegiada entre los jugadores nacidos en Japón con las rachas más largas de este tipo en las Mayores:

Jugadores japoneses con más juegos seguidos embasándose