Blake Lively rompe el silencio tras fallo judicial: "No me silenciarán"

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La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha dado un giro mediático con la reciente decisión del juez federal Lewis J. Liman de desestimar varias de las acusaciones de la actriz.

Tras este nuevo capítulo en la demanda, Lively ha enviado un mensaje contundente a través de sus redes sociales, reafirmando que el "corazón" de su demanda sigue intacto y listo para ser juzgado.

“Nunca dejaré de hacer mi parte al luchar por exponer los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas”, afirmó en Instagram.

Un revés judicial que no detiene la demanda

El conflicto se originó luego del rodaje de la película “Romper el círculo”, escaló a instancias legales cuando Lively demandó a Baldoni y a su productora, Wayfarer Studios.

Recientemente, el juez decidió desestimar 10 de los 13 cargos presentados.A pesar de esta decisión, los ánimos de la esposa de Ryan Reynolds continúan intactos.

El próximo mes será decisivo, ya que el caso se presentará finalmente ante un jurado. Para la protagonista, este juicio representa la oportunidad de contar su historia "en su totalidad".