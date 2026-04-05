¿Cuándo inician los equipos del Futve su recorrido en Copa Libertadores y Sudamericana?

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Una nueva semana está por iniciar y con ella viene mucho fútbol cargado, principalmente en las dos competiciones más importantes a nivel de clubes en América: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En ambas hay presencia venezolana, que obliga a una revisión de cómo iniciará el recorrido para los representantes del Futve. El primero en salir al ruedo será Deportivo La Guaira, el próximo martes 7 de abril, cuando se mida por el Grupo C ante Fluminense en condición de locales.

Luego tocará el turno del otro representante criollo, la UCV, que tiene programado su partido el 9 de abril y recibirá en la capital venezolana a Libertad, equipo paraguayo con el comparte zona el Grupo H.

¿Cuándo debutan los equipos del Futve en Sudamericana?

En este gran torneo continental es mayor el número de equipos provenientes del balompié criollo. El número de conjuntos es tres: Caracas FC, Academia Puerto Cabello y Carabobo.

El recorrido en el certamen para Venezuela lo inicia Puerto Cabello el 8 de abril ante el Atlético Mineiro, cuando el equipo carabobeño reciba al importante club brasilero por el Grupo B.

Posteriormente, el 9 de abril saldrán al campo los otros dos conjuntos del Futve. Primero el Caracas, que viajará a Brasil en un complicado duelo ante Botafogo, mientras Carabobo jugará de local contra otro conjunto de ese país, en este caso el Bragantino, del Grupo H.

De estos cinco clubes Futve, el que goza de mejor presente es UCV, quien lidera la tabla de posiciones en lo doméstico con un registro de 22 puntos, justamente es La Guaira la otra entidad que le sigue con 20 unidades.