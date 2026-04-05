Pepe Aguilar fue abucheado durante concierto de Peso Puma

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Lo que debió ser un gran recibimiento para Pepe Aguilar en el concierto de Peso Pluma, se convirtió en una batalla campal por parte del público que abucheó al artista.

Durante el concierto en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, el cantante de corridos tumbados invitó al legendario intérprete para presentarse en el escenario con dos de sus más grandes éxitos, ante 19 mil espectadores.

Sin embargo, el público estuvo dividido entre quienes aplaudían su aparición y los que rechazaban su presencia. A pesar del tenso ambiente, Pepe logró terminar su presentación después de una cálida bienvenida de Peso Pluma.

“Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”, así fue la introducción del artista al centro del escenario por parte de Hassan Kabande Laija.

Polémicas declaraciones de Pepe

Esta inconformidad por la invitación al cantante de “Por mujeres como tú”, tiene un trasfondo luego de unas polémicas declaraciones de hace cinco años que ha quedado plasmada en la memoria de los oyentes de la música.

Pepe Aguilar emitió duras críticas a los corridos tumbados y calificó al género como “música mediocre, chafa y pinche”, aunque años más tarde, reconoció el trabajo de Peso Pluma y admitió haber escuchado un par de canciones.