¿Se equivocó el Real Madrid? Xabi Alonso mostró mejor efectividad que Arbeloa

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El Real Madrid ha tenido una verdadera montaña rusa en las últimas dos temporadas y aunque muchos muestran su apoyo hacia el proceso de Álvaro Arbeloa, la estadística le da un punto a favor a Xabi Alonso.

El ex entrenador "Merengue", fue destituido el pasado 12 de enero, tras la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y desde entonces Arbeloa asumió las riendas, con una reciente derrota muy dolorosa, que puede dejar al Madrid sin posibilidades de ganar La Liga.

El Real Madrid pierde contra el Mallorca:

Nuevamente, el Mallorca complicó al Real Madrid y de hecho, los superaron 2-1 con un gol agónico de Vedat Muriqi en el agregado del segundo tiempo.

Con ese durísimo revés, los "Merengues" quedaron con 69 puntos, siete menos que los líderes, el Barcelona (76) a ocho fechas de concluir la campaña, lo que le deja una situación visiblemente cuesta arriba en el torneo local.

Xabi Alonso tiene mejor efectividad que Álvaro Arbeloa:

Además del aspecto de los posibles títulos que se están dejando ir, tras esta derrota, hay una estadística que demuestra que el ex dirigente Xabi Alonso tuvo mejor efectividad durante su etapa en el banquillo blanco que el actual entrenador, Arbeloa.

Esto debido a que Xabi dirigió 28 encuentros y perdió cinco compromisos, siendo el mencionado revés contra el Barca en la final de la Supercopa, justamente ese número 28.

Mientras que Arbeloa ya llegó a los mismos cinco resultados adversos, pero en 18 duelos como técnico "Merengue" y necesita no perder durante los próximos 10 choques, para tener un mismo registro de reveses que Alonso en la misma cantidad de juegos.

No obstante, ya con el hecho de haber llegado más rápido a cinco juegos perdidos, le da ventaja en ese aspecto a Xabi Alonso. Es importante mencionar, que el Madrid empató dos veces con su ex dirigente y con Álvaro todavía no logran su primera paridad.

Por esa razón, aún Arbeloa puede llegar a tener una mejor efectividad que Alonso, aunque de momento el que tiene mejor registro es Xabi con un 74% en su periodo (por los dos empates) y la de Álvaro va en 72%, después del duelo ante Mallorca.