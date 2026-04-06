MLB: José Altuve duplicó y se pone a tiro de los 2400 hits

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El camarero de los Astros de Houston, José Altuve, volvió a producir con el bate y con el guante para la causa sideral en la jornada dominical ante los Atléticos. “Astroboy” pegó dos hits en cuatro turnos incluido un doble para ponerse a un imparable de los 2400 en su carrera.

En el top 3

El segunda base venezolano, sería apenas el quinto criollo en alcanzar esa cifra en la MLB, uniéndose a: Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Luis Aparicio y Bob Abreu.

Además, con su doblete, Altuve dejó atrás a Omar Vizquel en el tercer puesto de más tubeyes en Las Mayores con 457, quedando solo por detrás de Abreu (574) y Cabrera (627).

El criollo ha alcanzado base en cada uno de los 10 encuentros de los Astros de Houston esta temporada. Dejando su promedio en .344 y un OPS de 1.106.