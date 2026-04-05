Le otorgan “cédula” venezolana a Olga Tañón

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Finalmente, Olga Tañón obtuvo su cédula venezolana, una creación de la artista Karina Freites, mejor conocida en redes sociales como “La chama que pinta billetes”.

La cantante puertorriqueña ofreció un concierto en Argentina, el pasado 02 de abril, en el Teatro Grand Rex, donde una considerable parte del público eran venezolanos que asistieron para disfrutar de “La mujer de fuego”.

Tras bastidores ocurrió la magia. Durante un encuentro con fanáticos, “La chama que pinta billetes” obsequió a Olga Tañón una cédula venezolana y una pintura de su imagen plasmada en un papel moneda.

La intérprete de “Mi amor eterno” se emocionó por el regalo, agradeciendo profundamente a la chica y a Venezuela por acogerla con tanto cariño. Aunque la identificación no es real, es simbólica; por muchos años los criollos han querido a la artista como una venezolana más.

La puertorriqueña más venezolana

Durante sus años de carrera musical, Olga Tañón ha dejado claro su amor y respeto por Venezuela de manera pública. En múltiples entrevistas ha reconocido que son un público apasionado, a quien le debe parte de su trayectoria por el apoyo recibido.

En cada visita al país, abraza el calor de los caribeños. Asimismo, en redes sociales se ha mostrado cocinando arepas desde la comodidad de su hogar, demostrando que está integrada a la cultura y gastronomía venezolana.

Olga Tañón feliz por Venezuela

Durante su concierto en la capital argentina, la cantante puertorriqueña hizo una pausa en su espectáculo para felicitar a los venezolanos en el público por ganar el Clásico Mundial de Beisbol, el pasado 17 de marzo.

“¡Somos campeones Venezuela!”, gritó la cantante y de inmediato interpretó el tema criollo con cientos de venezolanos coreando su canto. Por último, pidió un fuerte aplauso para todo el público.