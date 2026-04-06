MLB: William Contreras consigue marca única entre receptores con Milwaukee

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Milwaukee Brewers reforzó su candidatura en la Liga Nacional con una contundente victoria 8x5 ante Kansas City Royals para mantenerse en lo más alto de la División Central de la Liga Nacional. El bate de William Contreras fue el principal responsable para el equipo de su equipo.

El receptor ligó de 3-2 con doblete, dos boletos y par de producidas para completar un gran fin de semana con el madero en la naciente temporada de las Grandes Ligas. El pelotero venezolano mostró su bate oportuno en el compromiso con imparable remolcador de dos anotaciones en la parte alta del séptima capítulo para poner el marcador de 6x2, en ese entonces.

Además de su presentación notable a la ofensiva, la figura de Milwaukee se convirtió en el único cátcher en toda la temporada que ha logrado combinar al menos dos hits, dos bases por bolas y dos carreras impulsadas en un mismo partido, de acuerdo con StatMuse. Un desempeño completo que refleja su impacto tanto con el bate como en su disciplina en el plato.

William Contreras comienza a prenderse en MLB 2026

Pese a que fue parte de la selección de Venezuela que consiguió el título en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, el de Puerto Cabello no pudo sonar imparable durante su desempeño, sin embargo, tiene la oportunidad de dejar en alto su país con su actual participación en Las Mayores.

Después de la cartelera dominical contra Kansas City, el receptor comienza a elevar su registros con el madero, donde colecciona promedio al bate de .267, un cuadrangular, siete impulsadas, seis anotadas, ocho hits, .405 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .905 en 30 apariciones al plato.