MLB: ¡No es Yankees! Este es el equipo con el mejor cuerpo de abridores en 2026

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Aunque tienen al vigente ganador del Cy Young en la Liga Nacional de las Grandes Ligas, Pittsburgh Pirates destacan como una de los sorpresas más agradables en la presente temporada, donde se posicionan como el equipo con el mejor staff de abridores en 2026.

Los bucaneros son el único cuerpo de abridores en toda la MLB que no ha permitido un solo cuadrangular en lo que va de temporada. Este impresionante inicio habla del dominio que están ejerciendo desde la lomita, manteniendo a los bateadores rivales sin poder conectar batazos de largo alcance y controlando el ritmo de cada juego desde el primer lanzamiento.

Paul Skenes, Mitch Keller y compañía están logrando mantener la bola dentro del parque y a los fans al borde de sus asientos con cada salida. La gran pregunta ahora es si podrán extender esta racha a 10 juegos y así igualar la marca establecida en 2018, un logro que pondría aún más en alto este arranque histórico.

Pittsburgh domina en el morrito en MLB 2026

La franquicia de Pensilvania cerró con broche de oro la segunda semana de la vigente campaña, venciendo (8x2) ante Baltimore Orioles. Precisamente, una presentación notable del abridor Braxton Ashcraft fue el encargado de liderar a la novena dejando una línea de 6.0 inning completos, solo una carrera y ocho ponches propinados.

El desempeño del serpentinero extendió a nueve compromisos de la actual rotación de la organización sin permitir jonrones, por lo que en su siguiente encuentro podría igualar la marca conseguida en la campaña 2018. Además de la hazaña a la que se encaminan, el conjunto terminó la semana en el segundo peldaño de la División Central del viejo circuito, siendo un arranque prometedor con el objetivo de meterse en la Postemporada de Las Mayores.