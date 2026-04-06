NBA: ¡Compromiso! Luka Doncic toma está decisión para acelerar la recuperación de su lesión

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Los Angeles Lakers han vivido una semana de malas noticias, pero claramente la peor es la lesión de Luka Doncic, quien se perderá el resto de la ronda regular.

Sin embargo, en una ratificación de su compromiso con el equipo, el base/escolta esloveno tomó una decisión importante con el objetivo de acelerar su proceso de recuperación.

¿Cuál es la lesión de Luka Doncic?

En una de las jugadas de ataque que tuvo el Doncic en el tercer cuarto del compromiso contra Oklahoma City Thunder, se detuvo cuando intentaba penetrar, tras sentir un tirón en la parte inferior de su muslo izquierdo y tuvo que abandonar el compromiso, por las fuertes molestias en el tendón de la corva.

J.J. Redick explicó que Doncic ya había presentado molestias en esa zona durante la primera mitad del partido, en el que los Lakers cayeron 139-97 ante Oklahoma.

Durante el descanso, el jugador fue atendido por el cuerpo médico y recibió la autorización para jugar en el Paycom Center.

Luka Doncic toma esta decisión para acelerar su recuperación:

Ante lo delicado de esa parte del cuerpo, los médicos de los Angeles Lakers determinaron que su tiempo, para retornar a la cancha es indefinido y que solamente existe la posibilidad de verlo de vuelta en la postemporada.

Por lo tanto, con la intención de poder mejorar y agilizar su proceso, la estrella eslovena optará por buscar un tratamiento especializado en este tipo de lesiones en Europa. Una decisión que fue previamente aprobada por los Lakers, debido a que fue iniciativa del jugador y su equipo médico.