SGA y su dominio silencioso sobre New York Knicks

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Un reciente análisis histórico revela que Shai ha llevado el dominio sobre los New York Knicks a un nivel nunca antes visto en la liga. Para ponerlo en perspectiva, en toda la historia de la NBA, 327 jugadores han logrado promediar al menos 15.0 puntos por partido en un mínimo de 10 enfrentamientos contra el equipo neoyorquino. De todos esos nombres, incluyendo leyendas del pasado y estrellas del presente, el récord de Gilgeous-Alexander es el mejor de todos.

El registro de 11-1 (.917) de Shai contra los Knicks no es solo una estadística curiosa; es una muestra de superioridad absoluta. Mientras que otros anotadores prolíficos han tenido noches de 40 o 50 puntos en el Garden para terminar perdiendo el encuentro, SGA ha descifrado la fórmula para que su producción individual se traduzca, casi invariablemente, en un triunfo para Oklahoma City.

Este porcentaje de victorias del 91.7% lo coloca por encima de cualquier otro jugador que haya mantenido una ofensiva constante (15+ PPG) ante la franquicia de la gran manzana, superando registros de épocas doradas de los Celtics de los 60 o los Bulls de los 90.

El factor Shai

¿Qué hace a Shai tan peligroso frente a Nueva York? La respuesta parece estar en su temple. A diferencia de otros jugadores que se dejan absorber por la energía y la presión del público neoyorquino, Gilgeous-Alexander mantiene una calma quirúrgica. Su capacidad para llegar a la línea de tiros libres, su dominio del rango medio y su visión de juego han convertido cada duelo contra los Knicks en una clase magistral de control.

Para los aficionados de los Knicks, el canadiense se ha convertido en una pesadilla recurrente. Para el resto de la liga, es la confirmación de que estamos ante un jugador que no solo llena la hoja de anotación, sino que garantiza resultados como pocos en la historia del deporte.