Jimmy Butler ya encesta triples poco tiempo después de su lesión de ligamento cruzado

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Golden State Warriors ha recibido una de las noticias más alentadoras de la presente temporada. El alero estrella Jimmy Butler ha dado un paso agigantado en su proceso de rehabilitación al ser captado realizando sesiones de tiro desde la línea de tres puntos, apenas unos meses después de haber sufrido una rotura del ligamento anterior cruzado (ACL) en su rodilla derecha.

Este progreso, que supera las expectativas iniciales del cuerpo médico, ha encendido una chispa de esperanza en San Francisco. La lesión de Butler, ocurrida el pasado 19 de enero en un encuentro contra los Miami Heat, fue catalogada inicialmente como un golpe devastador para las aspiraciones de campeonato de los Warriors en 2026. Sin embargo, la resiliencia característica del veterano de 36 años está acortando los plazos previstos para su retorno a las canchas.

Un proceso de recuperación récord

Tras someterse a una exitosa cirugía reparadora en febrero, los pronósticos más conservadores situaban el regreso de "Jimmy Buckets" para mediados de la temporada 2026-2027. No obstante, el hecho de que Butler ya esté realizando mecánicas de tiro estacionario y lanzamientos de larga distancia sin aparentes molestias estructurales indica que su cuerpo está respondiendo de manera excepcional al tratamiento.

"Es un competidor nato. No sabe estar sentado", comentaron fuentes cercanas al equipo de entrenamiento de los Warriors. "Verlo lanzar triples con esa fluidez a estas alturas del proceso es un testimonio de su ética de trabajo. Aunque todavía queda un largo camino para el contacto físico y el ritmo de juego, esto cambia la narrativa de su recuperación".

Impacto en la planificación de los Warriors

La presencia de Butler en la cancha de entrenamiento no solo es un impulso moral para sus compañeros, como Stephen Curry y Draymond Green, sino que también aclara el panorama estratégico de la gerencia general liderada por Mike Dunleavy Jr.

Continuidad del Proyecto: La rápida evolución de Butler refuerza la intención del equipo de mantener su núcleo veterano, disipando los rumores de traspaso que surgieron tras su lesión. Preparación para la 2026-27: Con Butler mostrando esta movilidad en abril, crece la posibilidad de que pueda estar disponible para el Training Camp de la próxima temporada, lo que permitiría a los Warriors planificar su plantilla con una pieza de calibre All-Star plenamente integrada. Versatilidad Ofensiva: Antes de su lesión, Butler promediaba 20.0 puntos, 5.5 rebotes y 4.9 asistencias por partido. Su capacidad para espaciar la cancha con el tiro de tres puntos es vital para el sistema de juego de Steve Kerr.

Próximos pasos en la rehabilitación

A pesar del entusiasmo, el departamento médico de Golden State mantiene la cautela. El siguiente paso en la hoja de ruta de Butler incluirá ejercicios de movilidad lateral y fortalecimiento muscular específico, antes de ser autorizado para realizar entrenamientos de alta intensidad.

La organización ha reiterado que, si bien están emocionados por el progreso, no apresurarán el regreso de Butler a la competición oficial hasta que no exista riesgo de recaída. El objetivo principal sigue siendo asegurar que el alero recupere su nivel de élite para liderar, junto a Curry, el próximo asalto de los Warriors al trono de la NBA.