Vinicius Jr. confirma su relación con Xabi Alonso: "No pude conectar con él"

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Mientras prenden motores para el partido de ida contra el Bayern Múnich, correspondiente a los Cuartos de final en la UEFA Champions League, Vinicius Jr. dio algunas declaraciones que dieron de qué hablar, donde habló de la recuperación de su mejor versión en el campo y lo que será la recta final de temporada con el Real Madrid.

El brasileño reconoció que su etapa con Xabi Alonso fue un periodo de aprendizaje importante, en el que creció tanto dentro como fuera del campo, aunque admitió que no logró conectar plenamente con él. En cambio, destacó la relación actual con Arbeloa, con quien siente una gran conexión y quien le ha transmitido una confianza similar a la que tuvo en su momento con Ancelotti.

El delantero también hizo autocrítica sobre su rendimiento reciente, señalando que siempre ha dado todo por el equipo. Reconoció que atraviesa una racha poco habitual sin marcar goles, algo que no le ocurría desde sus inicios, cuando aún le faltaba madurez. Sin embargo, aseguró haber aprendido de ese momento complicado y se mostró convencido de que los grandes jugadores siempre encuentran la manera de revertir estas situaciones.

Vinicius Jr. recupera su mejor versión con Arbeloa

La etapa con Xabi ha sido un momento de aprendizaje, he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza como ocurrió con Ancelotti", declaró el brasileño en rueda de prensa.

De cara al duelo ante el Bayern, Vinicius subrayó la importancia de la conexión con la afición y la necesidad de estar plenamente preparados frente a un rival de máximo nivel. Además, reflexionó sobre el rendimiento del equipo, admitiendo que hubo desconexión en el partido ante Mallorca. En ese sentido, insistió en que, tal como señala el entrenador, si el equipo no está al 200%, será muy difícil sacar adelante los encuentros.