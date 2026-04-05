El Real Madrid, en libertad condicional para la ida de los cuartos

Suscríbete a nuestros canales

El partido de este martes no solo se jugará en el marcador, sino también en el control de las emociones. El Real Madrid se enfrenta a un dilema táctico sin precedentes, teniendo a una columna vertebral entera a una sola amonestación de la grada.

La lista de jugadores apercibidos incluye nombres que son, hoy por hoy, inamovibles en el once inicial. La preocupación es máxima en la zona ofensiva y en el eje del centro del campo, donde cualquier fricción innecesaria podría dejar al equipo "huérfano" para el asalto final de la próxima semana.

Los jugadores en la cuerda floja

El Real Madrid deberá caminar sobre cristales durante los 90 minutos para evitar perder a los siguientes efectivos:

La artillería pesada: Kylian Mbappé y Vinicius Jr. están en riesgo. Perder a cualquiera de los dos (o a ambos) para la vuelta supondría un golpe devastador para la capacidad de desequilibrio del equipo.

El motor del equipo: Jude Bellingham y Aurélien Tchouameni también figuran en la lista negra. Su presencia es vital para el equilibrio defensivo y la llegada desde segunda línea.

Profundidad y juventud: Los defensores Dean Huijsen y Álvaro Carreras completan el grupo de apercibidos, limitando las opciones de rotación en la zaga si son amonestados.

El arbitraje estará bajo la lupa, y los jugadores deberán mostrar una madurez extrema. En una eliminatoria que se prevé se defina por detalles, el exceso de ímpetu del martes podría ser la sentencia de muerte para las aspiraciones blancas en el partido de vuelta.