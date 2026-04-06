MLB: Vea todos los resultados de la jornada dominical

La segunda jornada dominical de la naciente temporada en la Grandes Ligas se llevó a cabo este 5 de abril y a continuación, te mostraremos todos los resultados.
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Nuevamente los peloteros latinoamericanos dieron de que hablar y algunos de los que mostraron su poder, fueron: Oneil Cruz, Yordan Álvarez y el venezolano Maikel García; con su primer cuadrangular del torneo.
Resultados de la MLB:
- Cachorros de Chicago 1-0 Guardianes de Cleveland (primer juego)
- Cachorros de Chicago 5-6 Guardianes de Cleveland (segundo juego)
- Padres de San Diego 8-6 Medias Rojas de Boston
- Orioles de Baltimore 2-8 Piratas de Pittsburgh
- Dodgers de Los Angeles 8-6 Nacionales de Washington
- Marlins de Miami 7-6 Yankees de Nueva York
- Cerveceros de Milwaukee 8-5 Reales de Kansas City
- Azulejos de Toronto 0-3 Medias Blancas de Chicago
- Rays de Tampa Bay 4-1 Mellizos de Minnesota
- Rojos de Cincinnati 2-1 Rangers de Texas
- Phillies de Philadelphia 1-4 Rockies de Colorado
- Astros de Houston 10-12 Atléticos de Oakland
- Mets de Nueva York 5-2 Gigantes de San Francisco
- Marineros de Seattle 7-8 Angelinos de Anaheim
- Bravos de Atlanta 5-6 Cascabeles de Arizona
- Cardenales de San Luis 5-3- Tigres de Detroit.