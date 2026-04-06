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MLB: Vea todos los resultados de la jornada dominical

Los peloteros latinoamericanos no paran de producir y Maikel García fue uno de los más destacados con su primer bambinazo de la zafra

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 10:29 pm
MLB: Vea todos los resultados de la jornada dominical
FOTO: CORTESÍA
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La segunda jornada dominical de la naciente temporada en la Grandes Ligas se llevó a cabo este 5 de abril y a continuación, te mostraremos todos los resultados.

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Nuevamente los peloteros latinoamericanos dieron de que hablar y algunos de los que mostraron su poder, fueron: Oneil Cruz, Yordan Álvarez y el venezolano Maikel García; con su primer cuadrangular del torneo.

Resultados de la MLB:

- Cachorros de Chicago 1-0 Guardianes de Cleveland (primer juego)

- Cachorros de Chicago 5-6 Guardianes de Cleveland (segundo juego)

- Padres de San Diego 8-6 Medias Rojas de Boston 

- Orioles de Baltimore 2-8 Piratas de Pittsburgh 

- Dodgers de Los Angeles 8-6 Nacionales de Washington 

- Marlins de Miami 7-6 Yankees de Nueva York 

- Cerveceros de Milwaukee 8-5 Reales de Kansas City 

- Azulejos de Toronto 0-3 Medias Blancas de Chicago 

- Rays de Tampa Bay 4-1 Mellizos de Minnesota 

- Rojos de Cincinnati 2-1 Rangers de Texas 

- Phillies de Philadelphia 1-4 Rockies de Colorado 

- Astros de Houston 10-12 Atléticos de Oakland 

- Mets de Nueva York 5-2 Gigantes de San Francisco 

- Marineros de Seattle 7-8 Angelinos de Anaheim 

- Bravos de Atlanta 5-6 Cascabeles de Arizona 

- Cardenales de San Luis 5-3- Tigres de Detroit.

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