MLB: Vea todos los resultados de la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada dominical de la naciente temporada en la Grandes Ligas se llevó a cabo este 5 de abril y a continuación, te mostraremos todos los resultados.

Nuevamente los peloteros latinoamericanos dieron de que hablar y algunos de los que mostraron su poder, fueron: Oneil Cruz, Yordan Álvarez y el venezolano Maikel García; con su primer cuadrangular del torneo.

Resultados de la MLB:

- Cachorros de Chicago 1-0 Guardianes de Cleveland (primer juego)

- Cachorros de Chicago 5-6 Guardianes de Cleveland (segundo juego)

- Padres de San Diego 8-6 Medias Rojas de Boston

- Orioles de Baltimore 2-8 Piratas de Pittsburgh

- Dodgers de Los Angeles 8-6 Nacionales de Washington

- Marlins de Miami 7-6 Yankees de Nueva York

- Cerveceros de Milwaukee 8-5 Reales de Kansas City

- Azulejos de Toronto 0-3 Medias Blancas de Chicago

- Rays de Tampa Bay 4-1 Mellizos de Minnesota

- Rojos de Cincinnati 2-1 Rangers de Texas

- Phillies de Philadelphia 1-4 Rockies de Colorado

- Astros de Houston 10-12 Atléticos de Oakland

- Mets de Nueva York 5-2 Gigantes de San Francisco

- Marineros de Seattle 7-8 Angelinos de Anaheim

- Bravos de Atlanta 5-6 Cascabeles de Arizona

- Cardenales de San Luis 5-3- Tigres de Detroit.