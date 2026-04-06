INH suspende a jockey ganador de meeting por dos semanas

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El primer domingo del mes de abril estuvo acompañado de la celebración de la reunión número 15 del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de 13 carreras sin pruebas selectivas ni de grado y el juego del 5y6 nacional con récord en el monto sellado por novena semana seguida.

La Rinconada: INH suspende por dos semanas a jockey ganador de meeting

La décima carrera de la jornada dominical en el óvalo de Coche tuvo como ganador al ejemplar importado David Great Rock con la monta del jockey profesional Hemirxon Medina y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo.

Finalizada la carrera, el jockey Felix Velázquez del ejemplar Slews Gump se dirigió a los comisarios de pistas y formuló el siguiente reclamo:

El jinete FÉLIX VELÁSQUEZ (SLEWS GUMP Nº 06), formula RECLAMO en contra de los Jinetes, HEMIRXON MEDINA (DAVID GREAT ROCK Nº 09) y FRANKLIN PUELLO (RAYCHARLES Nº 10) alegando que en los 100 metros iniciales le causan tropiezos a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los metros iníciales el ejemplar DAVID GREAT ROCK Nº 09 (HEMIRXON MEDINA) se carga hacia adentro, causándole tropiezos y cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar SLEWS GUMP Nº 06 (FELIX VELÁSQUEZ), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del SEGUNDO al QUINTO lugar al ejemplar DAVID GREAT ROCK Nº 09 (HEMIRXON MEDINA) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete HEMIRXON MEDINA desde el 06/04/2026 hasta el 20/04/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: MAGABURE (USA) N° 04, Segundo Lugar: RAYCHARLES Nº 10, Tercer Lugar: REY DE ORO N° 02, Cuarto Lugar: SLEWS GUMP Nº 06, Quinto Lugar: DAVID GREAT ROCK Nº 09.

Así lo indica la hoja de las resoluciones del INH de la reunión número 15 que son publicadas en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.