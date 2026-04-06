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Así marcha la SPB y estos son los próximos juegos que verás por Meridiano

La acción de la SPB no se detiene y Meridiano Televisión transmitirá los mejores juegos de esta semana de manera gratuita

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Meridiano

Lunes, 06 de abril de 2026 a las 10:26 am
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Andrea Matos Viveiros 

 

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SPB: en vivo para esta semana

Martes 7 de abril: Diablos de Miranda vs Cocodrilos de Caracas / inicio 7:00 p.m.
Miércoles 8 de abril: Diablos de Miranda vs Trotamundos de Carabobo / inicio 7:00 p.m.
Jueves 9 de abril: Centauros de Bolívar vs Spartans Distrito Capital / inicio 7:00 p.m. 
Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m. 
Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

Así marcha la tabla de posiciones en la SPB hasta el domingo 5 de abril:


 

Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

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