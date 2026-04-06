¿Quiénes son los jugadores más viejos que estarán en el Mundial 2026?

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El fútbol moderno suele jubilar a los jugadores al pasar los 30, pero para un grupo selecto de elegidos, la edad es simplemente un número decorativo.

Mientras las nuevas generaciones asaltan las portadas, en el césped del Mundial 2026 seremos testigos de una reunión de leyendas que, con 40 años o cerca de cumplirlos, se resisten a colgar las botas.

Leyendas absolutas

Cristiano Ronaldo (41 años)

CR7 sigue rompiendo la lógica. Tras superar una reciente lesión muscular que encendió las alarmas en Portugal, el técnico Roberto Martínez ha confirmado que su presencia no está en riesgo. A sus 41 años, se prepara para su sexta Copa del Mundo, un hito importante para el máximo goleador histórico de las selecciones.

Luka Modrić (40 años)

El eterno 10 de Croacia llegará al Mundial con 40 años cumplidos. Su visión de juego parece mejorar con cada temporada, siendo el faro de su selección, que mezcla veteranía con una nueva camada de jóvenes talentos.

Edin Džeko (40 años)

Recientemente, inspiró a su selección para eliminar a Italia en un repechaje dramático. A pesar de una lesión que le impidió patear en la tanda de penales, su liderazgo fue clave para que Bosnia regrese a la élite mundialista.

Guillermo Ochoa (40 años)

Con 40 años, el guardameta mexicano apunta a su sexta participación mundialista, convirtiéndose en uno de los jugadores más longevos del torneo.

Lionel Messi (38 años)

El actual campeón del mundo llegará con 38 años al magno evento de la FIFA. Junto con Cristiano Ronaldo, están por vivir su "The Last Dance" y sin dudas, Argentina espera que su máximo ídolo pueda agregar una nueva estrella a la "Albiceleste".

Johnny Placide (38 años)

El histórico arquero de Haití ha sido el héroe silencioso de las eliminatorias caribeñas. Recientemente celebró la clasificación directa de su país al Mundial 2026 tras mantener su arco invicto en cuatro de los seis encuentros decisivos.