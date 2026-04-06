Champions League: Estos son todos los apercibidos en cuartos de final

La UEFA Champions League entra en su fase más crítica, pero más allá de lo táctico y lo físico, hay un factor invisible que tiene a los entrenadores sin dormir, las tarjetas amarillas.
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Un total de 29 jugadores llegan a los partidos de ida de los cuartos de final apercibidos de sanción. Si ven una cartulina este martes o miércoles, se perderán automáticamente el partido de vuelta.
Lo más preocupante para el espectáculo es que la lista incluye a los principales candidatos al Balón de Oro y a las jóvenes promesas que mueven el fútbol mundial.
Lista completa de apercibidos
|Club
|Jugadores en riesgo
|Real Madrid
|Bellingham, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Tchouaméni, Á. Carreras, Huijsen
|Atlético
|Baena, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Ruggeri, Giuliano
|Liverpool
|Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Curtis Jones
|Barcelona
|Lamine Yamal, Casadó, Fermín, Gerard Martín
|Bayern
|Laimer, Upamecano
|PSG
|Kvaratskhelia, Nuno Mendes
|Arsenal
|Norgaard, Zubimendi
|Sporting
|Luis Suárez
LaLiga, la más afectada
El conjunto merengue es, por mucho, el más afectado. El Real Madrid tiene a siete jugadores clave en riesgo, incluyendo a toda su columna vertebral ofensiva. Ver una amarilla para Vinícius Jr., Jude Bellingham o Kylian Mbappé sería un golpe letal para la vuelta en Múnich.
En el FC Barcelona, la mayor preocupación es sin dudas Lamine Yamal. La joya de 18 años está a una tarjeta de la suspensión, al igual que Casadó, Fermín López y Gerard Martín.
Por su parte, el Atlético de Madrid es el equipo con más nombres en la lista junto a la "Casa Blanca", destacando piezas fundamentales en el esquema del Cholo Simeone como Marcos Llorente, Le Normand y Baena.