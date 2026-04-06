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Champions League: Estos son todos los apercibidos en cuartos de final

Más de 20 jugadores tendrán que cuidarse en la ida de los cuartos de final de la Champions

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Carlos Mora
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 01:28 pm
Champions League: Estos son todos los apercibidos en cuartos de final
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La UEFA Champions League entra en su fase más crítica, pero más allá de lo táctico y lo físico, hay un factor invisible que tiene a los entrenadores sin dormir, las tarjetas amarillas.

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Un total de 29 jugadores llegan a los partidos de ida de los cuartos de final apercibidos de sanción. Si ven una cartulina este martes o miércoles, se perderán automáticamente el partido de vuelta.

Lo más preocupante para el espectáculo es que la lista incluye a los principales candidatos al Balón de Oro y a las jóvenes promesas que mueven el fútbol mundial.

Lista completa de apercibidos

Club Jugadores en riesgo
Real Madrid Bellingham, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Tchouaméni, Á. Carreras, Huijsen
Atlético Baena, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Ruggeri, Giuliano
Liverpool Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Curtis Jones
Barcelona Lamine Yamal, Casadó, Fermín, Gerard Martín
Bayern Laimer, Upamecano
PSG Kvaratskhelia, Nuno Mendes
Arsenal Norgaard, Zubimendi
Sporting Luis Suárez

LaLiga, la más afectada

El conjunto merengue es, por mucho, el más afectado. El Real Madrid tiene a siete jugadores clave en riesgo, incluyendo a toda su columna vertebral ofensiva. Ver una amarilla para Vinícius Jr., Jude Bellingham o Kylian Mbappé sería un golpe letal para la vuelta en Múnich. 

En el FC Barcelona, la mayor preocupación es sin dudas Lamine Yamal. La joya de 18 años está a una tarjeta de la suspensión, al igual que Casadó, Fermín López y Gerard Martín.

Por su parte, el Atlético de Madrid es el equipo con más nombres en la lista junto a la "Casa Blanca", destacando piezas fundamentales en el esquema del Cholo Simeone como Marcos Llorente, Le Normand y Baena.

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