Champions League: Real Madrid y Bayern Múnich listos para el primer asalto

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La UEFA Champions League entra en su etapa más vibrante y el destino ha querido que los dos colosos del continente se vean las caras una vez más.

Este martes 7 de abril, a las 3:00 PM (hora de Venezuela), el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario del primer asalto de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Un duelo con aroma a final anticipada, pero que llega marcado por contextos radicalmente opuestos para dos de los clubes más laureados de la competición.

Un Madrid herido y bajo la lupa

El conjunto de la capital española no atraviesa su mejor momento. La regularidad que suele caracterizar al equipo de Chamartín parece haberse esfumado en las últimas semanas, dejando una estela de dudas en la competición doméstica.

El pasado fin de semana, el Real Madrid sufrió un duro revés al caer derrotado ante el Mallorca, un resultado que ha encendido las alarmas en Valdebebas.

Las irregularidades en el juego y la falta de contundencia en las áreas han puesto al cuerpo técnico en el ojo del huracán. Sin embargo, si algo sabe la historia del fútbol, es que el Madrid en una noche de Champions es un animal diferente.

El Bayern quiere tomar ventaja

Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en España con una inercia positiva, aunque forjada a base de sacrificio. El conjunto alemán ha tenido que navegar una temporada plagada de múltiples lesiones que han mermado su once ideal en varias etapas.

No obstante, la profundidad de su plantilla y la jerarquía de sus referentes han permitido que el equipo se sobreponga a las adversidades.

Los "bávaros" llegan con la intención clara de asaltar Madrid y llevarse un resultado que les permita sentenciar la eliminatoria en el Allianz Arena. Saben que el momento de debilidad del Madrid es una oportunidad de oro que no pueden dejar pasar, especialmente contando con un frente de ataque que llega afinado pese a las bajas previas.