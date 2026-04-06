Champions League: 3 claves del Real Madrid para derribar el muro del Bayern

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Real Madrid vs Bayern Múnich es el duelo más importante y esperado de la Champions League. Un enfrentamiento de cuartos de Final que será determinante para la temporada de ambos equipos. Los merengues tienen tres claves fundamentales para eliminar a los alemanes.

Bayern es uno de los equipos más letales en Europa, con una campaña brutal en Alemania. Sin embargo, lo que han mostrado en la Champions ha sido sensacional. Mostrando la voracidad y la táctica de Vincent Kompany en un grupo de jugadores con hambre de títulos.

El Madrid por otra parte, se juega la temporada en dos encuentros contra los bávaros. Están a 7 puntos en LaLiga contra el Barcelona, sin depender de ellos para ganar el título. En Champions, sí dependen enteramente de ellos y en hacer dos grandes juegos para avanzar a semis.

Tres claves del Real Madrid para vencer al Bayern Múnich

Real Madrid deberá hacer un partido muy completo a nivel defensivo y ofensivo para superar al Bayern Múnich. No bastará solo con defender bien, tendrán que hacerlo todos juntos, pero además, tener eficiencia en ataque para hacerle daño a un equipo que parece imbatible.

Ganar los duelos individuales

El Madrid debe ganar los enfrentamientos contra Luis Díaz vs Alexander-Arnold y Michael Olise vs Álvaro Carreras. Ambos deberán estar concentrados contra dos de los atacantes más letales de Europa. Eso sí, ambos tendrán la ayuda de Fede Valverde y Arda Guller.

El Bayern en un 90% de sus juegos ataca fuerte por las bandas, si no logran llegar a línea de fondo. El pase va al centro para finalizar la jugada o ir a la otra banda. En ese contexto, ganar los duelos individuales, significará recuperar la pelota y jugar a la contra con velocidad.

Alineación probable:

Portería: Lunin

Defensa: Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras

Mediocampo: Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Guller

Delanteros: Mbappé, Vinicius Jr

Defensa en bloque medio-bajo

Para el Real Madrid defender en un bloque medio-bajo será clave para lograr la victoria. Defender en esta situación, es situar dos líneas defensivas a 25-30 metros de tu portería. La idea es que Vinicius Jr y Kylian Mbappé puedan atacar los espacios tras recuperación.

Bayern ataca en conjunto, situando a los centrales en la mitad de la cancha cuando meten a los rivales en su área. Recuperar el balón en un bloque medio-bajo, le dará espacio para un uno contra uno de Vini o Kyky contra los centrales alemanes, en un duelo que van a ganar.

Eso sí, tiene un clausula especial esta clave. Tanto brasileño, como francés deben colaborar en defensa. Molestar la circulación de balón e intentar ayudar a sus compañeros para recuperar rápido la pelota. Para los centrales alemanes será difícil correr a su área tras perdida.

Eficiencia goleadora

Para ganar al Bayern Múnich, el Real Madrid deberá tener una eficiencia cerca del 90%. Vinicius Jr y Kylian Mbappé, junto con cualquier otro jugador que se sume en ataque deberá tener las cosas claras. Anotar en las primeras oportunidades será un golpe psicológico.

Si no marcan, que le den mucho trabajo al portero alemán. Para que el Bayern sienta la presión de no perder el balón y preocuparse para que no les marquen. Vini y Kyky deberán marcar en las oportunidades que tengan, todo en pro del equipo y no de individualidades.