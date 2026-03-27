Kylian Mbappé se cansa y pondrá fin a este contrato

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Hora de hablar de Kylian Mbappé. Y no precisamente por lo que mejor sabe hacer: jugar dentro de un terreno de juego, sino también por otras razones que están poniendo los focos en el francés por estas horas.

Y es que ya está dando la vuelta al mundo la información que señala que el delantero galo no renovará su contrato con la reconocida marca Nike.

Al menos, así lo informó el diario francés Le Parisien, que detalló que el ariete merengue y de la oncena nacional francesa ha resuelto acabar con el vínculo que lo une a la importante trasnacional.

Kylian Mbappé ya tendría opciones sobre la mesa

A la noticia de la posible ruptura de ambos caminos, entre jugador y la marca, ya han salido -como era de esperarse- las empresas que querrían conseguir un acuerdo con el futbolista.

Allí figuran Adidas y Under Armour, con una ligera ventaja en la firma alemana, dado que actualmente también es la viste al Real Madrid, colores que representa 'kiki'.

Hay que recordar que el ariete galo recibe unos 14 millones de euros al año por su actual contrato con Nike, pero que cerca tiene ejemplos de cómo pasar de una marca a otra, con su compañero de club, Rodrygo, que también pasó de Nike a Adidas.

De confirmarse la noticia compartida por Le Parisien, se terminaría un vínculo que ha mantenido a Kylian Mbappé unido a Nike desde que tenía tan solo 8 años, en lo que -en su momento- fue una apuesta arriesgada de la marca, que años después -con el boom del futbolista- se convertiría en un acierto total hasta sus actuales 27 años de edad.