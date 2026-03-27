España golea a Serbia y refirma su candidatura al Mundial 2026

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La selección de España está dando sus pasos finales para encarar un Mundial 2026, en el que figura como una de las principales candidatas. Este viernes 27 de marzo volvió a dar demostraciones porque su nombre está en las quinielas.

Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron capaces de ganar su duelo amistoso ante Serbia, casi que sin despeinarse, con un marcador de 3-0. El gran héroe de cara a portería volvió a ser Mikel Oyarzabal.

Y lo hizo con nada más y nada menos que dos goles a su cuenta en el primer tiempo, que sirvieron para allanar el camino para sentenciar el cotejo en la segunda parte.

España con sensaciones muy positivas

El segundo acto del partido fue una continuidad de lo visto en el tramo inicial, con la 'Roja' llevando el peso del partido y controlando casi todos los ritmos del compromiso.

Víctor Muñoz, jugador del Real Madrid, fue el encargado de sentenciar la pizarra en el minuto 72', después de una gran habilitación de Ferrán Torres, que se la dejó cedida de taco para que pudiera definir ante la salida del guardameta Vanja Milinković-Savić.

Las sensaciones en este partido han sido totalmente positivas para el cuadro español, que tiene una idea clara de lo que quiere hacer en el campo y una base sólida de sus interpretes.

Ahora mismo, la otra prueba que tiene España antes de la Copa del Mundo será el próximo martes 31 de marzo, cuando se tenga que medir ante el seleccionado de Egipto.