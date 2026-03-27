Manchester City podría perder 60 puntos según nuevas informaciones en Inglaterra

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El Manchester City no deja de ser tema de conversación con un tema puntual: el Fair Play financiero. Sí, ese asunto que sigue en boca de muchos opinadores, que podría desencadenar en una sanción histórica para el club.

Aunque todo lo que relaciona el caso sigue con especulaciones y no exista, a día de hoy, nada confirmado, las versiones de posibles sentencias no dejan de aparecer en la prensa británica.

Eso sí, todos esos escenarios son hipotéticos en caso de que la entidad sea considerada culpable de los más de 100 casos por los que se le investiga. Lo nuevo sobre esta situación lo trajo el medio The Mirror, que apuntó una posible sanción que podrían acarrear los ciudadanos.

En esos detalles señalan que la institución entrenada por Pep Guardiola se arriesga a un castigo de pérdida de hasta 60 puntos en la Premier League, que sin duda alguna llevaría al club a la segunda división de Inglaterra.

¿Cuándo se sabrá el veredicto de los casos contra el Manchester City?

Lo dicho. No hay decisión hasta el momento, más que especulaciones. El caso ha seguido su curso, así como las investigaciones de las autoridades disciplinarias.

Ahora bien, tampoco parece clara la fecha en la que se conozca el desenlace de este culebrón. Y en medio, están las distintas versiones en medios británicos.

De manera contradictoria han soltado distintas fechas en las que podría darse el veredicto. Por ejemplo, en algunos medios señalan que se conocerá el fin de esta novela en plena semana santa.

Sin embargo, otros asumen que este asunto tomará más tiempo y no será hasta verano cuando se pueda conocer la decisión del caso. Eso sí, por su parte, otros medios son más cautos y señalan que no existe, en este momento, una fecha exacta que termine con esta incertidumbre en el Manchester City.