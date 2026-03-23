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Pep Guardiola alcanza los 40 títulos oficiales

Con su reciente consagración, el técnico del Manchester City se convierte en el segundo entrenador en la historia del fútbol mundial en llegar a las cuatro decenas de trofeos

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Eimy Carta
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 09:44 am
Pep Guardiola alcanza los 40 títulos oficiales
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La historia del fútbol ha dictado sentencia: Pep Guardiola ya no solo compite contra sus contemporáneos, sino contra la eternidad. Tras levantar su último trofeo con el Manchester City, el estratega catalán ha cruzado la frontera de los 40 títulos oficiales, uniéndose a un club exclusivo donde, hasta hoy, solo residía una leyenda.

Con este hito, Guardiola se posiciona como el segundo entrenador más laureado de todos los tiempos, solo por detrás del mítico Sir Alex Ferguson, quien ostenta el récord absoluto con 49 distinciones. Sin embargo, la verdadera magnitud del logro de Pep reside en la velocidad de su cosecha.

Una eficiencia sin precedentes

La comparativa entre los dos titanes de los banquillos revela una diferencia de ritmo que desafía la lógica deportiva. Mientras que Sir Alex Ferguson acumuló sus 49 títulos oficiales a lo largo de una extensa trayectoria de 39 años, lo que arroja un promedio de 1.25 trofeos por temporada, Pep Guardiola ha condensado sus 40 conquistas en apenas 17 años de carrera. Esta efectividad sitúa al catalán con un promedio asombroso de 2.35 títulos por año, superando con creces la frecuencia de éxito de cualquier otro técnico en la historia.

Desde su debut con el FC Barcelona en 2008, pasando por el Bayern Múnich y su actual etapa dorada en Inglaterra, el técnico de Santpedor ha logrado en menos de la mitad del tiempo lo que al escocés le tomó casi cuatro décadas de trabajo en el Manchester United y el Aberdeen.

El camino a la cima

El palmarés de Pep es un atlas del fútbol europeo: Ligas, Copas nacionales, Champions League y Mundiales de Clubes. Su capacidad para transformar equipos en máquinas de ganar, manteniendo una identidad de juego innegociable, lo coloca en una posición privilegiada para amenazar el récord histórico de Ferguson en un futuro cercano.

A sus 55 años, y con varios años de carrera por delante, la pregunta en el mundo del fútbol ya no es si Guardiola es uno de los mejores, sino cuánto tiempo tardará en convertirse en el máximo ganador en solitario de la historia de este deporte.

 

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