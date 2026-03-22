Manchester City sumó un nuevo título a su palmarés ante el Arsenal

Suscríbete a nuestros canales

Jornada de alegrías para el Manchester City este 22 de marzo, tras sumar un nuevo título a su palmarés. Los ciudadanos se coronaron campeones de la EFL Cup Final 2026 (también conocida como Carabao Cup) en el estadio de Wembley, después de un marcador de 2-0 ante el Arsenal.

El gran héroe de la fecha no estuvo en los nombres esperados como Erling Haaland, sino en Nico O'Reilly, quien resolvió el encuentro en el segundo tiempo con un doblete en cuatro minutos (60' y 64').

En esa primera parte del compromiso, el dominio no se manifestó de forma contundente por ninguno de los conjuntos, que priorizaron lo táctico y se incomodaron constantemente. Ese contexto dejó pocas ocasiones claras de cara al gol.

Sin embargo, en la segunda parte la dinámica mejoró, con un City que sí pudo llevar al marcador el dominio posicional que estaba llevando en las acciones. Con el 0-2 parcial, Arsenal quiso adelantar sus líneas, pero sin éxito ante la valla del guardameta James Trafford.

Pep Guardiola sigue haciendo historia con el Manchester City

Este título no quedará grabado como uno cualquiera en la historia particular del estratega catalán, sobre todo cuando se explique que significó el número 40 en su carrera en los banquillos.

De hecho, para que se tenga una idea de lo relevante que es esta marca, se convirtió en el segundo entrenador en toda la historia del fútbol en llegar a ese número, solo superado hasta el momento por los 49 trofeos que ganó Alex Ferguson.

Ahora bien, el mérito de Pep Guardiola se pone de manifiesto y realza mucho más su figura, más allá del Manchester City, cuando se repasa que Fergunson alcanzó esa cifra en 39 años como DT, mientras el catalán ya suma esa cantidad en tan solo 17 años.