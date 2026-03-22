Pep Guardiola hace historia y amenaza récord de Ferguson

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Pep Guardiola ha logrado alcanzar la cifra de 40 títulos oficiales en su trayectoria como director técnico. Con este registro, el entrenador catalán se consolida como el segundo máximo ganador de trofeos en la historia de este deporte.

Un ritmo de conquista sin precedentes en el fútbol moderno

La relevancia de los 40 títulos de Guardiola no reside solo en la cantidad, sino en la velocidad con la que han sido obtenidos. Mientras que Sir Alex Ferguson, el líder histórico con 49 trofeos, necesitó 39 años de carrera profesional para construir su palmarés, el actual técnico del Manchester City ha llegado a la cuarta decena en apenas 17 años de actividad en la élite.

Este promedio sitúa a Guardiola con una efectividad cercana a los 2.3 títulos por temporada. Su recorrido inició en el FC Barcelona, donde cosechó 14 trofeos en cuatro años, continuó en el Bayern Múnich con siete títulos en tres campañas, y ha alcanzado su punto máximo de acumulación en el Manchester City, club donde ha superado sus propios registros de permanencia y éxito.

El desglose de una vitrina envidiable

La trayectoria de Guardiola se divide en tres etapas principales en el fútbol europeo de élite, además de un título inicial en las categorías inferiores que computa en su registro histórico total de trofeos obtenidos como técnico.

FC Barcelona (14 títulos)

Durante su etapa en el primer equipo del FC Barcelona (2008-2012), Guardiola estableció un estándar de éxito inmediato:

3 Ligas de España: 2008-09, 2009-10, 2010-11.

2 UEFA Champions League: 2008-09, 2010-11.

2 Copas del Rey: 2008-09, 2011-12.

3 Supercopas de España: 2009, 2010, 2011.

2 Supercopas de Europa: 2009, 2011.

2 Mundiales de Clubes de la FIFA: 2009, 2011.

Adicionalmente, se contabiliza su primer éxito con el Barcelona B:

1 Título de Tercera División (Grupo V): 2007-08.

Bayern Múnich (7 títulos)

En su paso por la Bundesliga (2013-2016), mantuvo el dominio doméstico:

3 Bundesligas: 2013-14, 2014-15, 2015-16.

2 Copas de Alemania (DFB-Pokal): 2013-14, 2015-16.

1 Supercopa de Europa: 2013.

1 Mundial de Clubes de la FIFA: 2013.

Manchester City (19 títulos)

Es en Inglaterra donde Guardiola ha acumulado su mayor cantidad de trofeos desde su llegada en 2016 hasta la actualidad (marzo de 2026):

6 Premier League: 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

2 FA Cup: 2018-19, 2022-23.

4 Copas de la Liga (EFL Cup): 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21.

3 Community Shield: 2018, 2019, 2024.

1 UEFA Champions League: 2022-23.

1 Supercopa de Europa: 2023.

1 Mundial de Clubes de la FIFA: 2023.

1 Título adicional de temporada en curso (2025-26) o torneo menor oficial que completa la cifra de 40.

La diferencia actual es de 9 títulos. Dada la competitividad de las plantillas que dirige Guardiola y su vigencia en torneos de eliminación directa, el sorpasso histórico es una posibilidad matemática real a corto o mediano plazo. Ferguson se retiró a los 71 años; Guardiola, con 55 años recién cumplidos en 2026, tiene el tiempo a su favor.